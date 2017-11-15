Москва, 15 ноября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Законопроект о патриотическом воспитании внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Маргарита Князева ИА REGNUM Юнармейцы

Парламентарии намерены установить единый подход к патриотическому воспитанию, в том числе в школах, в частности, определить полномочия органов государственной власти в сфере патриотического воспитания и определить единый терминологический аппарат в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Авторы обратили внимание на то, что в некоторых субъектах РФ уже приняты законы о патриотическом воспитании.

Предлагаемый законопроект призван установить единообразие в подходе органов государственной власти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан на всей территории страны. Определены полномочия федеральных органов исполнительной власти в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, определены основные направления воспитания и принципы системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, цели, задачи и ценности.

Финансовое обеспечение системы патриотического и духовно-нравственного воспитания предполагается осуществлять за счет федерального и регионального бюджетов, за счет местных бюджетов, а также за счет привлеченных средств как юрлиц, так и физлиц.

Определения

Законопроектом даются определения понятий. Так, патриотизм — «нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества».

Отечество — «Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации». Патриотическое воспитание — «это систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, которая направлена на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации граждан, формирования у них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества».

Цели

Цель патриотического воспитания, следует из документа, «создание и укоренение в обществе основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения важнейших социально значимых качеств личности и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его безопасности».

ГТО

Отдельно прописывается организация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) — «в организациях, осуществляющих деятельность по патриотическому воспитанию, создаются условия для подготовки к сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с действующим законодательством», следует из текста законопроекта.