Ереван, 15 ноября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении сегодня, 15 ноября, приняло во втором и окончательном чтении законопроект «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Photolure Акция протеста студентов перед парламентом Армении

За законопроект проголосовали 86 депутатов (представители фракций правящей Республиканской партии Армении, «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн», против — шестеро депутатов парламентской фракции блока «Елк»).

Перед голосованием представитель блока «Елк» призвал коллег голосовать против, так как законопроект вызвал протесты среди студентов, пятеро из которых до начала голосования проводили голодовку. Перед началом голосования студенты прекратили голодовку и присоединились к проводящим акцию протеста переде зданием парламента Армении.

Уже после того как закон был принят, представители студентов провели закрытую встречу с председателем Национального Собрания Арой Балояном и вице-спикером парламента Эдуардом Шармазановым.

Член инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян после встречи в беседе с журналистами заявил, что стороны договорились организовать 22 ноября круглый стол с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей правительства, сфер науки, образования, в ходе которого и будет обсужден данный вопрос, предложены пути его решения.

Студенты также согласились временно прекратить забастовку и голодовку. По словам Петросяна, если во время круглого стола они смогут доказать объективность своего требования, то, возможно, будут определенные уступки, регулируемые нормами, исходящими уже из принятого закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении законопроекта, ограничивающего право на отсрочку от армии, сегодня, 14 ноября, объявили бессрочную голодовку.

Представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян заявил, что пять студентов объявляют голодовку. При этом четверо из них, по его словам, уже отслужили в армии.

«Основная цель голодовки — отмена законопроекта», — сказал он.

27 октября парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно законопроекту, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны, причем служить они будут уже не два, а три года. В противном случае, когда им исполнится 18 лет, они будут призваны в армию сроком на два года. Министерство, в свою очередь, обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы.

9 ноября представители протестующих студентов встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром образования и науки Левоном Мкртчяном и министром обороны Вигеном Саркисяном. Последний, в частности, заявил, что если кто-то считает, что есть категория граждан, которые не должны служить, он с этим принципиально не согласен.

«Никакой протест или забастовка не убедят меня в обратном», — подчеркнул глава минобороны Армении.

После встречи студенты заявили, что не удовлетворены ее результатами и продолжат акции протеста.