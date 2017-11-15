Ярославль, 15 ноября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Неизвестные люди установили без каких-либо документов 10 опор освещения вокруг церкви Ильи Пророка в центре Ярославля, находящейся под охраной министерства культуры России и расположенной напротив здания правительства области. Это следует из ответа заместителя председателя правительства Виктора Костина депутату Ярославской облдумы Сергею Балабаеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фонари у храма Ильи Пророка в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вокруг храма планировалось установить новую систему освещения с 8-метровыми мачтами. На это требовалось разрешение минкульта, однако до его получения мачты начали монтировать. Это и зафиксировала проверка департамента охраны объектов культурного наследия 6 октября. В это время минкульт признал такой способ освещения храма-памятника нецелесообразным. А уже 13 октября в ходе контрольных мероприятий сотрудники департамента зафиксировали отсутствие мачт.

Кто и на каком основании проводил работы вокруг памятника 17 века федерального значения из ответа понять невозможно. Виновные лица также не установлены, и к ответственности решено никого не привлекать. Сейчас вокруг церкви устанавливаются обычные фонари.