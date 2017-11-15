Вокруг центральной церкви Ярославля гуляют мачты-призраки
Ярославль, 15 ноября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Неизвестные люди установили без каких-либо документов 10 опор освещения вокруг церкви Ильи Пророка в центре Ярославля, находящейся под охраной министерства культуры России и расположенной напротив здания правительства области. Это следует из ответа заместителя председателя правительства Виктора Костина депутату Ярославской облдумы Сергею Балабаеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, вокруг храма планировалось установить новую систему освещения с 8-метровыми мачтами. На это требовалось разрешение минкульта, однако до его получения мачты начали монтировать. Это и зафиксировала проверка департамента охраны объектов культурного наследия 6 октября. В это время минкульт признал такой способ освещения храма-памятника нецелесообразным. А уже 13 октября в ходе контрольных мероприятий сотрудники департамента зафиксировали отсутствие мачт.
Кто и на каком основании проводил работы вокруг памятника 17 века федерального значения из ответа понять невозможно. Виновные лица также не установлены, и к ответственности решено никого не привлекать. Сейчас вокруг церкви устанавливаются обычные фонари.