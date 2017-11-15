Москва, 15 ноября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Российский рубль торгуется с преимущественным снижением в парах с иностранными валютами к середине недели, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«15 ноября утром рубль ощущал поддержку Минфина РФ, который проводил очередной аукцион по продаже ОФЗ», — отметила Бодрова.

При этом, по ее словам, общие настроения глобальных инвесторов в отношении долга развивающихся стран изменений не претерпели — продажи купленного ранее продолжаются, ‑ и во второй половине дня «россиянин» остался наедине с прежними факторами давления.

«В том случае, если американская валюта по итогам сессии закроется выше 60,30−60,35 руб. Уже 16 ноября появятся шансы на движение в область 60,50. Следующие цели — около 61,00 руб./USD», — считает эксперт.

Добавим, 15 ноября доллар США торгуется по 60,29 руб. (+0,1%). Евро дорожает на 0,5% и оценивается в 71,38 руб.

Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 16 ноября, составляют 60,24 руб. за американскую валюту и 71,17 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 62 и 150 копеек соответственно.

Читайте также: Темпы ослабления рубля снизятся