Санкт-Петербург, 21 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 8 ноября наркомом иностранных дел (НКИД) Троцким разослана нота послам союзных держав, извещающая их об образовании СНК во главе с Лениным и приглашающая их рассматривать декрет II съезда Советов о мире «как формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров».

Н. С. Самокиш. Первые дни революции

В ночь на 8 ноября за подписями председателя СНК Ленина, НКИД Троцкого, НК военных дел Крыленко послана радиограмма Верховному главнокомандующему Духонину, которой ему предлагается

«во исполнение решения Всероссийского съезда советов тотчас же по получении приказа обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров».

Радио было получено в ставке в 5 ч. 5 мин. утра и разослано Духониным союзным военным миссиям. До вечера 8 ноября ответа из Ставки не было получено. Вечером СНК уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить по прямому проводу Духонина о причинах отсутствия ответа.

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б). Первый пункт порядка дня: «О Каменеве, Рязанове и др.». Ввиду несоответствия между позициями ЦК и большинства фракции ВЦИК, с одной стороны, и Каменева, с другой, — постановлено отстранить Каменева от председательства во ВЦИК. Проведение этой резолюции во фракции ВЦИК поручается Троцкому, Сталину и Иоффе. Решение вопроса о Рязанове и др. откладывается.

Далее принимается решение предложить ВЦИК обсудить вопрос о продовольствии и способах получения денег из казначейства. Принят проект соответствующей резолюции для внесения во ВЦИК.

Состоялось заседание ПК РСДРП (б) совместно с активными работниками районов под председательством Косиора. На повестке дня доклад Володарского об Учредительном собрании:

«Надо сказать массам о том, что если в Учредительном собрании будет большинство не наше, то на очередь станет вопрос о третьей революции… Гражданская война, которая начнется, когда массы поймут, что Учредительное собрание не оправдало их надежд, будет ужасна… Гражданская война будет тогда неизбежна… и нам надо использовать это время, чтоб разъяснить массам, какой важный вопрос они решают: кому они дадут свои голоса… Может быть, нам придется разгонять Учредительное собрание штыками».

В ответ на замечания с мест о том, что в гарнизоне есть настроения вовсе не созывать Учредительного собрания, раз «власть в наших руках», Володарский заявляет: «Если бы Питер был всей Россией, то, конечно, Учредительное собрание можно было бы и не созывать».

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

При двух воздержавшихся принимается резолюция о принятии всех мер к созыву Учредительного собрания в срок и о ведении широкой предвыборной агитации.

Опубликован декрет СНК о введении государственной монополии на объявления.

В «Правде» за подписью Радека опубликован доклад заграничной делегации РСДРП (б) о международном положении и о работе заграничной делегации ЦК.

Состоялось заседание ВЦИК. Вместо сложившего с себя обязанности председателя ВЦИК Каменева избирается большинством 19 против 14 Свердлов. Фракция левых с.-р. высказывает свое сожаление по поводу ухода Каменева.

С докладом о политике СНК в области международных отношений выступил Троцкий:

«Декрет о мире широкими кругами расходится по Европе. Война скрипит, и задача советской власти нанести ей удар посредством формального предложения приступить к мирным переговорам. Тайные договоры в моем распоряжении, и с завтрашнего дня я приступлю к их опубликованию».

Затем по докладу Зиновьева принимается резолюция о своевременном созыве Учредительного собрания. Старому ЦИКу предъявлено требование в 3-дневный срок сдать дела. Далее ВЦИК принял резолюцию о том, что до созыва Учредительного собрания он берет на себя контроль над расходованием средств по ордерам СНК, для чего создает финансовую комиссию (5 б-ков, 4 левых с.-р.).

С сообщениями о деятельности комиссариатов выступили Луначарский (просвещения), Шляпников (труда), Менжинский (финансов), Глебов (почт и телеграфов). По предложению фракции б-ков принята резолюция об одобрении деятельности СНК.

В Наркомтруде — забастовка служащих; касса и отчетность ими увезены из комиссариата; есть предположение, что касса спрятана в городской управе. Комиссариат разрабатывает программу проведения в жизнь социального страхования; вошел в жизнь закон о рабочем контроле. Для выработки проекта рабочего контроля над производством ВЦИКом создана комиссия из двух левых с.-р. и трех б-ков.

В Наркомпочтеле после 3-дневной забастовки телеграфа работы возобновились; служащие почтамта в контакте с комиссаром. В провинции также возобновляются работы.

В Наркомпросе всероссийский учительский союз заявил, что он не признает власти СНК. Разрабатывается декрет о государственной комиссии по народному образованию.

В школе

В Наркомфине — чиновники оказывают сопротивление желанию правительства получить деньги из казначейства. По этому поводу ВЦИК принята резолюция, в которой СНК предлагается принять самые решительные меры к пресечению саботажа чиновников.

На заседании Петроградского Совета принят декрет (по докладу Склянского) о реквизиции для армии теплых вещей. Согласно декрету, «подлежат реквизиции по одному теплому одеялу и одной теплой вещи на выбор — с каждой богатой квартиры». Богатой квартирой считается жилое помещение, плата за которое равна или превышает 1800 р. в год, а также и те квартиры «заведомо богатых людей», которые лишь в силу малого числа комнат сдаются дешевле 1 800 руб. в год. Реквизиция возлагается на комиссию в составе 30 чел., райсоветы и домкомы.

Затем с большой речью о международном положении выступил прибывший из-за границы Радек, после которого доклад о внешней политике правительства сделал Троцкий.

Состоялось заседание ВРК. Заслушаны доклады о положении во Владимире, Луге и в ряде воинских частей. Полковник Муравьев, согласно постановлению партии левых с.-р., сложил с себя обязанности командующего Петроградским военным округом. Вместо него командующим назначен Антонов-Овсеенко (б-к).

Бюро Центрального комитета рабочей Красной гвардии при ВРК предложило всем красногвардейцам на все собрания, не связанные с боевой деятельностью, являться без оружия.

Исполком Особой армии постановил издавать газету на немецком языке для распространения среди немецких войск.

Штаб Северного фронта телеграфирует, что армия уже в течение нескольких дней не имеет хлеба и на исходе сухари.

На Юго-Западном фронте начались выборы в Учредительное собрание.

В ночь на 8 ноября Общеармейским комитетом при Ставке была разослана всем армейским организациям телеграмма, извещавшая их о безрезультатности переговоров при Викжеле, «главным образом по вине непримиримой позиции, занятой вождями крайнего большевизма Лениным и Троцким, которые оказались глухи к общим требованиям». Общеармейский комитет предлагает одобрить следующую резолюцию, принятую им на совещании совместно с представителями ЦК социалистических партий, демократических организаций и Викжеля:

«…Мы предлагаем действующей армии, в лице ее фронтовых и армейских комитетов, взять на себя инициативу создания власти… Мы предлагаем поручить нам, Общеармейскому комитету, от имени всей армии обратиться ко всем социалистическим партиям и демократическим организациям с предложением немедленно же приступить к организации правительства от большевиков до народных социалистов со следующей программой: 1) немедленное прекращение системы политического террора и восстановление всех гражданских свобод; 2) обязательство собрать Учредительное собрание в кратчайший срок, в условиях, обеспечивающих свободу выборов; 3) передача земли в ведение земельных комитетов; 4) немедленно приступить к мирным переговорам.

В целях ускорения создания власти Общеармейский комитет предлагает всем армейским организациям наметить кандидата на пост министра-председателя. С своей стороны Общеармейский комитет выдвигает на этот пост вождя партии социалистов-революционеров Виктора Михайловича Чернова».

Эту резолюцию целиком одобрил исполнительный комитет Западного фронта на совместном заседании с исполнительным комитетом Совета крестьянских депутатов армий Западного фронта (Минск).

Солдаты в окопах

Состоялось заседание Всероссийского исполнительного комитета советов Крестьянских депутатов, на котором обсуждалось решение бюро о перенесении крестьянского съезда в Могилев. Мотивами для такого решения были: соответствующие требования Гоца и Чернова; необходимость, чтобы съезд протекал в «благоприятствующей» обстановке, чего нельзя достигнуть в Петрограде, и, наконец, необходимость тесного участия фронта «в создании новой власти». В результате прений решение бюро было утверждено большинством 27 против 23.

Секретное заседание Временного правительства, большинством 6 против 3 при 1 воздержавшемся, отклонило предложение Комитета спасения о посылке представителя Временного правительства в Ставку на совещание общественных и политических организаций, «впредь до выяснения направления и обстановки деятельности Совещания».

ЦК РСДРП (объед.) принял резолюцию, в которой констатирует, что Комитет спасения отказался стать на единственно правильный в интересах революции путь — соглашения всех социалистических партий. Поэтому ЦК оставляет своего представителя в комитете лишь с совещательным голосом и предлагает ему продолжать там политику соглашения всей демократии.

ЦК меньшевиков в принятой резолюции заявляет, что переговоры с большевиками будут возобновлены тогда, когда «требование об отмене террора будет фактически осуществлено». Вышедшие из состава ЦК приглашаются для совместной работы до съезда.

В «Деле народа» опубликовано письмо-статья Керенского, призывающее «народ» опомниться и восстать против «шайки безумцев, проходимцев и предателей»:

«Восемь месяцев, по воле революции и демократии, я охранял свободу народа и будущее счастье трудящихся масс. Я вместе с лучшими привел вас к дверям Учредительного собрания. Только теперь, когда царствуют насилие и ужас ленинского произвола — его, с Троцким, диктатура, — и слепым стало ясно, что в то время, когда я был у власти, была действительная свобода и действительно правила демократия…»

Комментируя письмо, «Дело народа» выражает надежду, что «с созывом Учредительного собрания Керенский вернется к политической деятельности».

Керенский и солдаты

На заседании Московского областного бюро РСДРП (б) по вопросу об отношении к товарищам, вышедшим из ЦК и СНК, внесены два предложения: 1) исключить этих товарищей из партии; 2) в ультимативной форме предложить вернуться обратно в ЦК и СНК. Большинством одного голоса прошло первое предложение, которое и решено от имени узкого состава МОБ отстаивать на расширенном пленуме.

Бюро предложило фракции областного исполнительного комитета советов потребовать от последнего созвать областной съезд, а до съезда считать себя лишь информационно-техническим органом; в случае отказа — выйти из состава исполнительного комитета и совместно с рабочей секцией взять на себя созыв съезда.

МВРК утвердил постановление рабочих и служащих фабрики Ганзен о секвестре фабрики, вследствие упорного нежелания ее владельца удовлетворить требования рабочих, бастующих с 30 сентября. Собрание рабочих завода «Эриксон» (Москва) в ответ на локаут владельца завода постановило расчета не брать и просить революционные организации передать завод под контроль завкома.

Главный комитет Земского союза объявил о том, что он не признает советской власти.

Комитет Гвардейского запасного кавалерийского полка в Новгороде, принимая во внимание, что Совет р. и с. депутатов занял в борьбе нейтральное положение, ничего не сделал для создания военно-революционного центра губернии и что настроение войск губернии не совпадает с политикой Совета, постановил: отказать Совету в поддержке, потребовать от него созыва губернского съезда для перевыборов исполкома, принять шаги к созданию ВРК.

Харбинский исполком возбудил ходатайство о выводе китайских войск из города.

Одесский ВРК решил пригласить в свой состав представителей городского самоуправления. Для организации власти избрано бюро из 5 чел.: 2 б-ка, 1 л. с.-р., 2 с.-д.-интер.

Собрание военных моряков Одесского порта приняло резолюцию, в которой заявляет, что только путем плебисцита можно решить вопрос об отделении Украины.