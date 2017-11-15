Калуга, 15 ноября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, депутаты Городской думы Калуги Виктор Борсук и Евгений Каменарович приняли участие в приёмке работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий домов № 19А, 21, 22 по улице Звёздной.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Депутаты калужской думы приняли работы по ремонту дворов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ремонт был выполнен в рамках программы «Городская среда». В ходе выполненных работ было уложено новое асфальтовое покрытие, установлены бордюры, обустроены парковочные карманы.

У членов приемной комиссии замечаний по выполненным работам не возникло.

«Этот двор, как и подавляющее большинство дворов Байконура, не ремонтировался с момента постройки микрорайона, — отметил Виктор Борсук, — в связи с тем, что земля принадлежала Министерству обороны, город юридически не мог вкладывать сюда средства. После передачи земли в муниципальную собственность в микрорайоне уже второй год ведутся работы по благоустройству. Ремонт дворовой территории был выполнен качественно, все пожелания жителей были учтены. Мы надеемся, что и в дальнейшем реализация программа «Городская среда» будет успешно продолжена, потому что в микрорайоне ещё есть над чем работать».

Качеством работ жители остались довольны.

«Я считаю, что ремонт очень хорошо сделали! — заявила жительница одного из домов микрорайона Ольга Купчикова. — У нас дорога была очень плохая, начиная от школы от 19-го дома, огромные ямы были, по сути, не было асфальта, дорога была узкая, затруднен проход из-за припаркованных машин. Нам приходилось ходить по проезжей части. При планировании работ с нами, жителями, советовались, и выполнили наши пожелания. Теперь дорога расширена, нам сделали тротуары, благоустроены парковочные места. Выполненными работами мы довольны!».