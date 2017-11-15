Бухарест, 15 ноября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Идея присоединения Молдавии к Румынии через референдум по примеру Крыма — «отравленное яблоко», которое Москва протягивает Бухаресту. Об этом заявил на слушаниях в парламенте Румынии депутат от Партии «Народное движение» Константин Кодряну, комментируя недавнее заявление посла России в Румынии на этот счет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

Референдум о присоединении Крыма к России он назвал «маскарадным», а Молдавию — территорией, оккупированной российскими войсками и контролируемой российскими спецслужбами.

«Россия, которая неоднократно оккупировала Бессарабию, пытается вновь вернуть ее без референдума, а если мы, бессарабские румыны, хотим избавиться от русской оккупации и контроля, то должны это делать это только с помощью плебисцита?» — заявил Кодряну.

Румынский депутат считает, что массовое получение жителями Молдавии румынского гражданства показательнее любого референдума, и около миллиона жителей Молдавии уже «сделали свой выбор» (Румыния предоставляет гражданство жителям Молдавии по льготной упрощенной схеме, при этом большинство жителей Молдавии получают румынское гражданства не из ощущения себя румынами или принадлежности к «румынской родине», а для свободного въезда в Евросоюз и поиска работы в странах Западной Европы — прим. ИА REGNUM ).

«Процесс нашего воссоединения закончится в тот день, когда последний бессарабец восстановит румынское гражданство», — подвел итог Константин Кодряну.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, напомним, предложил Румынии «задуматься» о проведении референдума о присоединении Бессарабии к Румынии по примеру того, как в Крыму был проведен референдум о присоединении к России. Отвечая на вопрос о том, как в этой связи видится ситуация с Буковиной, которая входит в состав Украины и которую в Бухаресте тоже считают «румынской землей», посол РФ сказал: «Принимая во внимание эти элементы, можете проанализировать и ситуацию в Буковине».

Позже в посольстве России в Бухаресте заявили, будто выступления посла Валерия Кузьмина было «неправильно интерпретировано» румынскими СМИ. «В любом случае собственную судьбу имеет право определять лишь сам народ Республики Молдова в той форме, в которой он сочтет нужным», — заявил, по версии посольства, Валерий Кузьмин.

Справка ИА REGNUM :

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах (т.е. без Приднестровья), а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества. Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году российскими войсками и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1812 году, вошла в состав Российской империи. А объединившиеся в 1859 году вассалы Османской империи княжества Молдавия и Валахия составили будущее королевство Румыния, провозглашенное в 1881 году.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.