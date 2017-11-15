Самара, 15 ноября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В Самарской области судебной коллегией вынесено представление обязать региональный Фонд капремонта вернуть средства, полученные в процентах в 2015, 2016 годах в кредитной организации АО «Газбанк» в сумме 73 млн 727 тыс. рублей. Эти средства были использованы Фондом на выплату зарплаты и административно-хозяйственные расходы. Такие данные приведены в заключении Счетной палаты региона по результатам экспертизы проекта изменений областного бюджета на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Документ, в котором самарский Фонд капремонта уличается в нецелевом использовании средств, предоставлен депутатом Михаилом Матвеевым

Данный вопрос обсудили на заседании губернской думы. Депутат областного парламента Михаил Матвеев выложил в своем блоге документ, уличающий областной Фонд капремонта в нецелевых расходах.

«Региональным оператором Фонда капремонта проценты, полученные от размещения средств фонда на счетах в коммерческом банке АО «Газбанк» в размере 73 427 тыс. рублей, были использованы на выплату зарплаты и административно-хозяйственные расходы. Таким образом, использование фондом на собственные нужды процентов, привело к нарушению законных интересов собственников и незаконному сокращению доходов Фонда капремонта. Судебной коллегией вынесено представление обязать Фонд капремонта Самарской области вернуть в фонд средства, полученные в процентах в 2015, 2016 годах в кредитной организации АО «Газбанк» в сумме 73 млн 727 тыс. 300 рублей. Таким образом, Фондом капремонта допущено нарушение по использованию средств собственников жилых помещений не по целевому назначению, при этом средства на зарплату и хозяйственные расходы выделяются Фонду ежегодно из областного бюджета в виде субсидий», — написано в документе.

По словам депутата, врио заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев «просит из бюджета дать ровно такую же сумму на ремонт фасадов».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным самарского Фонда капремонта, на сегодняшний день собираемость взносов составляет 8 млрд 186,5 млн рублей, на оплату капремонта израсходовано 8 млрд 60,5 млн. В октябре руководство Фонда заявило, что сбор взносов на капремонт в регионе вырос вдвое.

«Если в 2014 году процент собираемости взносов на капремонт составлял 47,5%, то в 2015 году он вырос до 60,8%. В 2016 году эта сумма составила уже 90,1%, а в 2017 — 107%, — отмечает регоператор. — В регионе полностью погашены долги муниципалитетов за жилье, находящееся у них в собственности. Всего за время реализации областной программы капремонта в регионе привели в порядок 2500 домов. В следующем году планируется отремонтировать еще 946 домов».