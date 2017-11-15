Москва, 15 ноября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В России услугами финансовых организаций пользуются 77% сельских жителей, половина опрошенных имеет опыт использования банковских карт, кредитами пользуется каждый четвертый, депозитами — каждый пятый житель села. При этом самооценка финансовой грамотности — низкая. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Сельские жители наряду с трудовыми мигрантами и пенсионерами остаются одной из самых исключенных из потребления финансовых продуктов групп населения. Не пользуются никакими финансовыми продуктами 23% опрошенных в этой группе.

Банковские карты — самый распространенный финансовый продукт для сельских жителей, однако доля пользователей низкая.

58% селян имеют банковские карты, но большинство тех, кто их имеет, ссылаются на отсутствии необходимости в ней (63%). У 11% нет лишних денег для оформления, а еще 11% ничего не знают о банковской карте.

Денежный вклад или депозит есть у каждого пятого (21%) сельского жителя, преимущественно в банке (98%). В основном они открывают вклады для безопасного хранения денег (25%).

При этом 34% сельских жителей никогда не брали кредитов или займов. Самые распространенные причины — нежелание жить в долг (33%), недостаточный уровень дохода (22%), а также дорогое обслуживание кредитов, высокая процентная ставка (22%).

Безналичные платежи не распространены в селах. 44% респондентов указали на отсутствие у них такого опыта.

Также для российских сёл характерен низкий уровень использования интернета — 37% сельских жителей пользуются им редко или не пользуются совсем.

Только 20% жителей сёл имели непосредственный опыт совершения платежей или переводов через мобильное приложение или интернет-банк (16%).

В целом свою финансовую грамотность опрошенные в сельской местности люди оценивают как низкую (72%). О правилах и нормах грамотного финансового поведения они чаще всего узнают из СМИ (33%).

Опрос проведен в октябре 2017 года. Опрошены 800 жителей сёл в РФ. Опрос проводился в ходе исследования «Состояние и уровень финансовой доступности среди наиболее исключенных групп потребителей» в рамках проекта Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году между Банком России и Минобразования было подписано соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения. Пилотное преподавание финансовой грамотности проходит в большинстве регионов страны. К концу 2017 года планируется расширить число пилотных участников до 500 школ во всех субъектах РФ.

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