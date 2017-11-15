Киев, 15 ноября, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Очередные переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Белграде свидетельствуют о наличии трудностей в достижении прогресса по решению конфликта в Донбассе.

Летальное оружие

13 ноября Волкер и Сурков обсуждали ситуацию в Донбассе и условия ввода на Украину международной миротворческой миссии. В частности, американская сторона предложила 29 пунктов относительно ввода миротворцев, из которых российская сторона поддержала только три.

Сегодня, 15 ноября, комментируя итоги встречи Суркова и Волкера, министр иностранных дел Украины Павел Климкин снова обвинил Россию в нежелании урегулировать войну в Донбассе.

«За последние несколько дней 5-й или 6-й разговор с Куртом. Благодарен за преданность нашему общему делу. Мы видим, что Россия не хочет «творить мир», а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить всё как есть и даже сделать хуже. Это не пройдет. Работаем дальше», — написал Климкин в Твиттере.

В то же время министр обороны Украины Степан Полторак в рамках визита в Ванкувер (Канада) обсудил с министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном условия ввода миротворцев ООН в Донбасс.

«Мы исключаем возможность участия России в будущей миссии. Верю, что миссия на Донбассе возможна и при поддержке наших международных друзей. Запланированное удастся воплотить в жизнь», — сказал Полторак, передает пресс-служба минобороны Украины 15 ноября.

Министр сообщил, что главным требованием Украины является ввод «голубых касок» на всю территорию Донбасса.

«Принципиальным требованием является обеспечение международного контроля над частью украинско-российской государственной границы в зоне конфликта и вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и подразделений РФ, а также установление миссией контроля за состоянием хранения тяжелого вооружения», — добавил Полторак.

При этом Полторак затронул тему миротворцев с коллегой из Швеции Петером Хульквистом. Среди прочего они обсудили предстоящий визит главы оборонного ведомства Швеции на Украину.

«Я доволен, что Украина имеет поддержку со стороны Швеции в вопросах, связанных с планами по привлечению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Также я уверен, что решение оборонного ведомства Королевства Швеция о присоединении к операции Unifier будет служить наращиванию оперативных возможностей и достижению совместимости с евроатлантическими стандартами», — сказал Полторак.

Кроме того, советник президента Украины Юрий Бирюков проинформировал, что Канада и Украина фактически ратифицировали соглашение о предоставлении Украине права покупать вооружение.

«И пока в Украине ночь и покой, на полях международной конференции по миротворческим операциям на уровне министров обороны произошел первый сюрприз и маленькая, очень важная и нужная для нас, сенсация… Обсуждались текущие дела, так всегда бывает. Да, обсуждался ход процесса по предоставлению Украине права покупать вооружение — об этом договоренность была достигнута еще в апреле, договор ВТС (военно-техническое сотрудничество) был подписан тогда же, и сейчас в Канаде идет формальный процесс утверждения и ратификации», — отметил Бирюков на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, главы военных ведомств Канады и Украины заявили о безальтернативности идеи о размещении миротворцев на всей территории Донбасса.

«А потом была встреча со Швецией. И Петер Хультквист сходу и обрадовал — Швеция приняла решение о участии в операции Unifier на территории Украины, обсудив это с Канадой… Что это означает? Это ведь не просто шведские инструкторы. Это не просто обучение — прыгай сюда, бегай туда. Это постоянные контакты на уровне генеральных штабов. Это значительно более глубокое и плотное информирование партнеров о реальных событиях на Востоке. Это плотное сотрудничество со страной, которая не входит в НАТО, но является стратегическим партнером альянса. Со страной, у которой оборонная промышленность на топовых позициях. Это начало подготовки по обсуждению возможного подписания договора об оборонном сотрудничестве и военно-техническом сотрудничестве», — сообщил Бирюков.

Советник президента также сообщил, что «министр обороны Канады Харджит Саджан часто ходит в вышиванке и показал мастер-класс по приготовлению борща».

При этом главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов проинформировал, что американский Конгресс расширил номенклатуру вооружений, которые Украина может покупать в США.

«Конгресс утвердил 350 миллионов долларов военной помощи для Украины. Это круче, чем «ленд-лиз» — отдавать ничего не надо. В этой сумме — 300 миллионов долларов для ВСУ, 25 — для Госпогранслужбы и 25 — для Нацгвардии. Конгресс расширил номенклатуру вооружений, которые Украина может покупать в США — также включены теперь радиолокаторы ПВО, противоминные тралы и патрульные корабли. Много это или мало? Если планировать покупку средств ПВО и кораблей — мало. А если для реальной пехотной войны на Донбассе — то это огромные суммы», — считает Бутусов.

Он напомнил, что американская техника (станции радиосвязи, средства ночного видения, тепловизионные прицелы), которую используют ВСУ, «хорошо зарекомендовала себя в Донбассе».

«Конечно, хотелось бы, чтобы большая часть средств была направлена на вооружение пехоты — на связь «Харрис», средства ночного видения, тепловизионные прицелы. Хоть и дорогие «Харрисы», а допустим, на 100 миллионов можно купить тысячи станций. Также и со средствами ночного боя. Монокуляров и прицелов можно купить тысячи. У нас и так уже много американской радиосвязи, прицелов и очков ночного видения, тысячи комплектов, но если мы будем целенаправленно закупать эти средства, то буквально 3—4 года и за деньги народа США сможем полностью оснастить свою армию. Теперь все зависит от контрактов, которые мы будем заключать с американскими компаниями в рамках этих сумм», — пишет Бутусов.

Ранее, в июле 2017 года, контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов заявил, что решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands фактически принято.

«Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим», — сказал Тарасов.

Напомним, в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне. Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает выделение Украине 500 миллионов долларов помощи на сферу безопасности, включая летальное и нелетальное вооружение, обучение и техническую помощь ВСУ.

Как сообщалось ранее, Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что США собираются обсудить с Россией возможность размещения на Украине 20 тысяч миротворцев. Отмечалось, что этот план одобрен Парижем и Берлином, которые надеются, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно готов урегулировать конфликт в Донбассе.