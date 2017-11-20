Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 7 ноября Зиновьев обратился с «Письмом к товарищам», в котором излагает причины, заставившие его сделать заявление о выходе из ЦК, а также обстоятельства, по которым он это заявление сейчас берет обратно.

Универсал Украинской рады

«Наше право, наш долг предостерегать партию от ошибок, но мы остаемся вместе с партией, мы предпочтем делать ошибки вместе с миллионами рабочих и солдат и вместе с ними умирать, чем отойти в сторону в этот решающий момент… Никакого раскола в нашей партии не будет и быть не должно».

Рязанов, Каменев и Ларин отправили письмо с ответом ЦК РСДРП (б) на обвинения в дезертирстве (к которому присоединились также Дербышев и Милютин):

«В ответ на Ваше письмо сообщаем, что наши разногласия с ЦК мы не считаем нарушением устава партии, соблюдать который, в смысле подчинения директивам партии, мы считаем своим долгом. Но мы считаем одновременно совершенно недопустимым создание особого режима для отдельных членов партии, как в смысле трактования их в погромном стиле прокламаций ЦК против нас, так и в смысле требования от нас каких-то особых подписок. Ваше же требование «во всех выступлениях проводить политику ЦК», с которой мы в корне не согласны, представляет из себя неслыханное требование выступать против собственных убеждений. Отстранение же нас от всякой работы может быть произведено лишь специальным постановлением Центрального Комитета».

Рязанов, кроме того, подал еще заявление и от себя лично:

«Продолжая считать политику большинства ЦК глубоко ошибочной, я не могу отказаться от права подвергать ее критике, поскольку она находится в противоречии с принципами революционной социал-демократии… Еще менее я могу считать для себя обязательными такие решения ЦК, как, например, ультимативность кандидатур Ленина и Троцкого, требования которых только компрометируют партию пролетариата… Во всех таких случаях, когда решения ЦК диктуются только политическими комбинациями и не опираются на решения верховного органа партии — съезда, я считаю своим долгом бороться против них».

Стуков, в качестве представителя Московского областного комитета, заявил Центральному комитету, что область по поводу выхода Каменева и др. из ЦК «не останавливается и перед требованием исключения их из партии».

Дважды состоялись заседания ВРК. Продолжительные переговоры ведутся с прибывшей делегацией печатников, которые вынесли резолюцию, направленную против декрета СНК о печати. Дзержинский, Свердлов, Иоффе, Лашевич и Скрипник разъясняют делегатам недопустимость их требований и угрозы забастовкой в случае, если не будет разрешен выход буржуазных газет. Представитель меньшинства Союза печатников заявляет, что значительная часть печатников не будет бастовать; он высказывается против требований делегации. Постановлено резолюции не выносить, так как вопрос будет обсуждаться на заседании Петроградского совета.

Заслушав доклад о положении в Донбассе, ВРК постановил содействовать вооружению там Красной гвардии. Заслушиваются доклады о положении в Нижнем Новгороде, Нарве, Быхове и в ряде воинских частей.

Рабочие Донбасса

ВРК опубликовал обращение «К богатым классам и их прислужникам», в котором предупреждает, что в случае сопротивления их новой власти и продолжения саботажа они «будут лишены права на получение продуктов; все запасы, имеющиеся у них, будут реквизированы; имущество главных виновников конфисковано».

Попытка организации «однородно-социалистического правительства» потерпела окончательный крах. Несмотря на явную невозможность прийти к соглашению, правосоциалистические группы («Новая Жизнь», Викжель) делают еще попытки «примирить» обе стороны. В этом ключе написано редакционное извещение «Новой жизни»:

«После того как ВЦИК советов принял резолюцию об отмене всякой свободы печати, при Викжеле было созвано совещание представителей ЦК всех социалистических партий, на котором вынесена следующая резолюция:

«Совещание представителей социалистических партий, созванное по инициативе Викжеля, вырабатывало соглашение между всеми социалистическими партиями в целях мирной ликвидации политического кризиса путем образования общедемократической власти. Совещание это было вынуждено прекратить свои работы после того, как ВЦИК незначительным большинством принял такое решение, которое делает фактически невозможным какое-либо соглашение, и отказался прекратить политику насильственного подавления несогласных частей населения политическим террором…

Считая все еще возможным найти соглашение, совещание решило образовать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться все организации, стоящие на точке зрения вынесенной резолюции. Таким ядром постановлено считать бюро Викжеля. Представителям фабзавкомов и социалистических партий предложено войти в это бюро».

По поводу неудачи переговоров при Викжеле «Правда» в статье «Они сорвали соглашение» пишет:

«Семь месяцев соглашались они с корниловцами из помещиков и капиталистов. И, соглашаясь вместе с ними, они обманывали народ лживыми обещаниями о земле и мире. И эти прирожденные соглашатели не захотели устроить соглашения с большевиками. Почему? Потому что большевики не дадут им обманывать народ пустыми посулами».

Состоялся разговор по прямому проводу между правыми эсерами Лункевичем и Черновым. Сообщая о безрезультатности совещания при Викжеле, Чернов заявляет:

«Теперь лозунг: политическая изоляция большевиков и мобилизация своих сил для возможно более безболезненной ликвидации авантюры, а потом — организации однородной демократической власти без большевиков. Распад последних — совершившийся факт… Приступаем к изданию газеты вне Петрограда».

В. Н. Чернов

В тот же день, в 5 часов вечера, председатель Московской городской думы Минор говорил по прямому проводу с правым эсером Гегечкори. Сообщая ему, что Московская дума решила не подчиняться постановлению МВРК о роспуске, Минор так характеризует положение в Петрограде:

«В Петрограде власть ушла от советов, и она сконцентрирована Лениным и Троцким в своих руках. Комиссары, назначенные Лениным, уже ушли в отставку. Наше решение: изоляция большевиков созданием единого демократического фронта».

ЦК Бунда совместно с представителями областных и местных комитетов (в Петрограде) по вопросу о конструировании власти присоединился к резолюции ЦК с.-д. (объединенных).

За подписью Набокова Всероссийская комиссия по выборам в Учредительное собрание опубликовала заявление, в котором сообщает, что она продолжает себя считать органом Временного правительства и ответственна только перед ним. Предупреждая о «возможных покушениях» на ее работу, комиссия заканчивает свое обращение словами: «Тягчайшая ответственность перед Родиной падет на всех, кто дерзнет покуситься на правильность избрания Учредительного собрания, с которым вся страна связывает ныне свои надежды».

Состоялось очередное заседание Временного правительства (присутствовали: Прокопович, Никитин, Малянтович, Ливеровский, Гвоздев, Константинов, Демьянов, Панина, Фридман, Масальский, Маслов, Некрасов, Салтыков, Вернадский и др.). Постановлено отпустить из сумм государственного казначейства на нужды петроградского городского общественного управления 7 ½ млн руб. в виде ссуды. Скарятину поручено составить проект сообщения о данных следствия о большевиках. Заслушан доклад Прокоповича о продовольственном положении.

В министерстве почт и телеграфов весь штат служащих прекратил саботаж и приступил к работам.

Рабочие типографии морского министерства высказались за свободу печати, но вместе с тем против предполагаемой Союзом печатного дела забастовки.

Согласно приказу штаба московской Красной гвардии, в состав красногвардейцев будут зачисляться только лица, представившие рекомендации МК и РК б-ков, профсоюзов или членов Красной гвардии.

Отряд красногвардейцев

Приказом МВРК закрыта фондовая биржа и запрещены частные биржевые собрания.

Приняли резолюции о признании власти СНК и о создании правительства только на основе полного проведения в жизнь декретов II Съезда советов рабочие московских заводов «Поставщик», «Проводник», Пресненский совет р. и с. депутатов.

Бюллетень ЦК РСДРП (б) сообщает:

«Войска Финляндии и Балтийский флот целиком признали новое правительство. Агенты правительства Керенского везде смещены. Все учреждения имеют комиссаров финляндских революционных организаций. Идет подготовка к общефинляндскому съезду войск и рабочих. Стачка финляндского пролетариата поддерживается ЦК РСДРП (б-ков)».

Под Выборгом идет бой; ж.-д. путь разобран. Нападение начато белогвардейцами в количестве 1000 чел.

Политика Украинской центральной рады, все время направленная к сепаратизму и отделению от России, закончилась единогласным принятием так называемого III универсала. «Универсал» провозглашает Украинскую народную республику в составе: Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической (без Крыма) губерний.

Универсалом провозглашается отмена права собственности на нетрудовое пользование землей, 8-часовой рабочий день, государственный контроль над производством, отмена смертной казни, амнистия, национально-персональная автономия для русских, евреев, поляков и других меньшинств. Украинское учредительное собрание созывается на 9 января 1918 г. Далее «Универсал» заявляет:

«Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими оказать помощь всей России, чтобы вся Российская республика стала федерацией равных и вольных народов».

Создается Генеральный секретариат (правительство) Украины.

Провозглашение III Универсала Украинской Центральной рады

По получении сведений о Петроградском перевороте большинство Харьковского совета р. и с. депутатов (меньшевики и с.-р., русские и украинские) образовало комитет, задачей которого было поставлено «спасение единства революционной демократии». По настоянию большевиков был отстранен от должности комиссар Временного правительства.

Во главе «Комитета спасения родины и революции», ставшего называть себя Военно-революционным комитетом, был морской министр Временного правительства Лебедев (правый с.-р.). В большинстве в комитете были украинские с.-р. и с.-д.

Совет незначительным большинством высказался за создание объединенной демократической власти от н. с. до большевиков. Конференция фабзавкомов выразила решительный протест против решений Совета и призвала пролетариат к его перевыборам.

Как указывает член Совета меньшевик Николай Попов, «Харьковский совет по активной инициативе украинских с.-р. и с.-д. при поддержке меньшевиков и с.-р. и при сдержанном нейтралитете большевиков» признал III универсал Украинской рады.

Монархический союз южного берега Крыма (в Ялте) постановил принять деятельное участие в выборах в Учредительное собрание и включил в списки своих кандидатов: Шульгина, Пуришкевича, Драгомирова, Струве, Брусилова и др. В Ялте и окрестностях открыто распространяются листовки, призывающие к погромам и беспорядкам.

На съезде 10-й армии (в Молодечно) выяснилось, что все наказы от полков (кроме одного батальона) высказались за власть Советов и против комитетов спасения.