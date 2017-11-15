Мытищи, Московская область, 15 ноября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. В Мытищах Московской области собаки покусали трехлетнюю девочку, ребенок находится в реанимации. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ по региону.

Клыки

Установлено, что 14 ноября трехлетняя девочка находилась с бабушкой в квартире одного из домов по Олимпийскому проспекту, где на ребенка напали три собаки, принадлежащие ее тете.

«Девочка с множественными укушенными ранами была доставлена в ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ», где прооперирована врачами больницы и помещена в отделение реанимации», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, это третий подобный случай за последние дни. Так, 13 ноября около одного из дачных домов в подмосковном Королеве было обнаружено тело 75-летней женщины, которая скончалась от укусов собаки.

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Еще один случай нападения собак на людей произошел вечером 10 ноября в Хабаровске. Собаки породы хаски покусали годовалого мальчика после того, как мать с подругой на некоторое время покинули квартиру, оставив ребенка с животными. Мальчик был госпитализирован в больницу, врачи оценивают его травмы как серьезные.

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