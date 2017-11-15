Москва, 15 ноября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В деловом центре «Москва-Сити» завершено строительство комплекса «Башня Федерация», сообщает 15 ноября пресс-служба проекта.

Dinozaurus Башня Федерация — Запад

«ЗАО «Башня Федерация», входящая в корпорацию АЕОН, сообщает об окончании строительных работ в «Башне Восток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финальными работами были установка стеклопакетов навершия на месте демонтированного последнего подъемного крана и закрытие теплового контура.

«Сейчас в «Федерации» идут финальные отделочные работы нескольких внутренних помещений, в частности, торговых подземных галерей минус второго — минус четвертого уровня. На данный момент открыты первый и минус первый этажи», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент для собственников открылась Восточная входная группа с отдельным пулом лифтов. Кроме того, сняты защитные конструкции над куполом, накрывающим межбашенное пространство, что позволяет посетителям увидеть открытую зону атриума.

Напомним, комплекс «Башня Федерация» представляет собой две башни «Восток» (97-этажная конструкция высотой 374 метра) и «Запад» (63-этажная конструкция высотой 242,4 метра). Общая площадь помещений комплекса составляет 443 тыс. кв. м.