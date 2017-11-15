Москва, 15 ноября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о СМИ — иностранных агентах в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Все думские фракции единогласно 414 голосами поддержали зеркальный ответ РФ на давление на российские СМИ, а именно телеканала Russia Today в США.

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Поправки затронут СМИ с зарубежным финансированием. После приобретения статуса НКО-инагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

Закона могло бы и не быть

«Это закон, которого могло бы и не быть. В России в принципе не принимались меры, направленные на ущемление свободы слова… Нас вынудили принять эти меры», — сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

По его мнению, не стоит думать, что с принятием закона все зарубежные СМИ станут инагентами — решение будет принимать Минюст. «К каждому СМИ Минюст будет подходить строго индивидуально», — надеется парламентарий.

Мы вынуждены принимать этот закон, заявил и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, что давление на RT направлено на Россию и именно это вынуждает депутатов принимать закон.

«Я не сомневаюсь, что это будет зеркальный ответ на ограничения США. При этом мы должны подумать о том, как усилить наше информационное влияние за рубежом. Слово правды должно доходить до всех, кто интересуется политикой, кто желает получать информацию из разных источников», — сказал парламентарий.

Суть поправки

Поправка звучит таким образом: «Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации) могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников».