Москва, 15 ноября, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ связали рост цен на бензин со спекулятивной реакцией рынка на остановку работы Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM СМИ

Он объяснил, почему у антимонопольного ведомства такое мнение относительно взлета цен на бензин. Дело в том, что рынок отреагировал, спекулятивным образом подняв цены, на выбытие относительно небольшого объема топлива (50 тонн) в связи с остановкой работы Московского нефтеперерабатывающего завода.

Всего же запасов бензина, по сведениям антимонопольного ведомства, накоплено около 1,7 млн тонн.

Читайте также: ФАС: В ближайшее время появится стимул для снижения стоимости бензина

Напомним, 14 ноября цены на бензин обновили исторический максимум. Стоимость топлива АИ-95 выросла на 1,7% до 44,99 тыс. рублей за тонну, на АИ-92 на 2,3% до 42,82 тыс. рублей за тонну.

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин 14 ноября заявил, что предел роста цен и стимул для снижения розничной цены на топливо появятся в ближайшее время.

Читайте также: Оптимизм чиновников по поводу роста цен на бензин в РФ избыточен

К заявлениям ФАС о том, что появятся стимулы для снижения цен на бензин, следует относиться неоднозначно, заявили аналитики рынка в ответ на утверждение Голомолзина. Прежде всего, потому, что они были сделаны уже после того, как бензин на АЗС подорожал.