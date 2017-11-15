Сант-Агата-Болоньезе, Италия, 15 ноября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Lamborghini выложила в сеть новый тизер-ролик, демонстрирующий возможности предстоящего кроссовера Urus, на этот раз компания решила показать, как её новый автомобиль ведет себя на снегу, видео было опубликовано 14 ноября на официальном канале автопроизводителя.

72Dino Lamborghini Urus

Это уже второе подобное видео, которое выпускает компания, на первых кадрах зрители могут видеть, как водитель переключает селектор автомобиля.

Всего на выбор предлагается шесть режимов, в этом случае он остановился на варианте Neve, что с итальянского переводится как «Снег».

В ролике автомобиль идет по заснеженной трассе, водитель периодически бросает машину в стороны и демонстрирует её устойчивость.

Как в первом, так и во втором видео показан «одетый в камуфляж» автомобиль, пока компания не готова показать миру окончательный внешний вид серийной модели кроссовера.

Напомним, Lamborghini намерена провести презентацию кроссовера Urus 4 декабря 2018 года, она пройдет в штаб-квартире компании, расположенной в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.