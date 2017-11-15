Оха, Сахалинская область, 15 ноября, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Жильцы аварийного жилого фонда в сахалинской Охе смогут переехать в новое жилье. Ранее люди отказывались переселяться из бараков в некачественно построенные новостройки, называя их «домами — убийцами», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Охинские новостройки ждут жильцов

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Три дома в Охе будут готовы уже в ближайшее время. Квартиры в них получат 126 семей.

Однако нуждающихся в переселении из аварийного жилья в Охе намного больше. В ходе инвентаризации охинского жилого фонда областные власти обнаружили 224 квартиры, ранее оставленные прежними жильцами. Квартиры перешли в муниципальную собственность и пригодны для заселения. Их общая площадь 8,5 тыс. кв. метров.

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко поручил муниципальным властям разработать специальную программу сроком на несколько лет, которая поможет привести квартиры в порядок.

«Для получения хорошего результата нужно объединить усилия областных, муниципальных властей, Фонда реформирования ЖКХ, управляющих компаний. Это позволит одновременно проводить целый комплекс работ, в том числе по ремонту фасадов и кровель домов, благоустройству дворовых территорий», — сказал глава региона в ходе инспекционной поездки в Оху.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года жильцы аварийных бараков в сахалинской Охе категорически отказались переезжать в новостройки. Причиной стало безобразное состояние нового жилья. История с расселением аварийных бараков в Охе тянулась с 2015 года, в дело вмешалась прокуратура, обратившись с иском в суд. Люди несколько раз писали отказы от переезда и, в конце концов, согласились переехать в квартиры на вторичном рынке. Такой вариант охинцам предложили областные власти. Однако позже в Охе сменился мэр. Возглавивший район скандально известный коммунист Сергей Гусев отказал избирателям из аварийных бараков в приобретении жилья на «вторичке». Горожане организовали общее собрание, на которое Гусев был приглашён, но пришел. Тогда охинцы вышли на площадь с плакатами «Мэр! Где ваша совесть, честь и достоинство?». С совестью у мэра Гусева действительно проблемы, равно, как и с законом: некоторое время спустя после выборов он был задержан инспекторами охотнадзора. Примечательно, что во время выборов горожане активно поддержали Гусева, даже вышли в его поддержку на митинг.

Нарекания к качеству новостроек — не редкость на Сахалине. Протесты по поводу строительства «нового аварийного жилья» выражали в разное время и жители Южно-Сахалинска, и жители села Дальнего, и других муниципалитетов.

В 2016 году прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений в сфере реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.