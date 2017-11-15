Москва, 15 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Правительственный закон, освобождающий участников долевого строительства от уплаты налогов на выплаты из компенсационного фонда для участников долевого строительства и выплат из него, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство многоэтажного дома

Как отмечали ранее в Минфине, закон необходим для функционирования компенсационного фонда для участников долевого строительства. Работу такого фонда Госдума регламентировала в законе, принятом в ходе весенней сессии 2017 года.

Так, имущество фонда формируются за счет отчислений застройщиков по 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. В правительстве уверены, что такие отчисления не должны облагаться налогами.

Кроме того, не будут облагаться налогами и средства, которые граждане получат в виде компенсации вложенных средств, если застройщик не смог выполнить свои обязательства.

«Средства фонда используются на возмещение гражданам — участникам долевого строительства. Соответственно, чтобы не было излишней нагрузки как на получателей средств, так и на застройщиков, которые формируют имущество этого фонда, предлагается освободить от НДФЛ доходы физлиц, которые получаются в виде возмещений», — объяснял в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме замминистра финансов РФ Илья Трунин.