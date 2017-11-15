Москва, 15 ноября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин снова не явился в Замоскворецкий суд Москвы, где рассматривается дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Повторную повестку Сечину направили после того, как глава компании пропустил заседание в понедельник, 13 ноября.

Судья уточнила, что письмо от «Почты России» уже доставлено для Сечина и «дожидается адресата».

Спустя некоторое время после начала заседания начался короткий перерыв из-за неявки свидетеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Роснефти» Игорь Сечин проходит свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

Бывший министр экономического развития РФ был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Экс-чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

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