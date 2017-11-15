Москва, 15 ноября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Состояние Улюкаева вследствие стрессового состояния резко ухудшилось, а запрет на общение с неопределённым круглом лиц, наложенный на него, мешает вызвать врачей, заявила 15 ноября сторона защиты экс-министра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

В настоящее время, по данным адвоката Улюкаева Ларисы Каштановой, у подсудимого экс-министра наблюдается «критическая потеря веса», «нарушение координации», а также есть подозрение на повреждение сетчатки глаза.

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В связи с этим защита испросила у судьи разрешения на проведение диагностических процедур 17 ноября, связанных с посещением врачей. Судья отметила, что разрешение на это следует получить во внесудебном порядке.

Напомним, 15 ноября в Замоскворецком суде Москвы состоялось очередное заседание по делу экс-министра экономического развитияАлексея Улюкаева. Суд повторно направил повестки главе «Роснефти» Игорю Сечину и сотруднику ФСБ Александру Калиниченко, которые не явились на заседание в прошлый раз.

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