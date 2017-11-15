Санкт-Петербург, 15 ноября, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Петербургский парламент 15 ноября принял в третьем чтении закон о новых штрафах для чиновников, которые игнорируют городских депутатов. Документ ушел на подписание губернатору Георгию Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Новый закон вводит административную ответственность для должностных лиц, если они не выполняют законные требования депутата. В этом случае минимальный штраф составит 5 тыс. рублей, максимальный — 20 тыс. рублей.

Заметим, изначально диапазон штрафа в законопроекте составлял 2−3 тыс. рублей, но затем депутаты решили, что этой суммы для наказания нерадивых госслужащих недостаточно.

Чиновников будут наказывать рублем за отсутствие ответа или несвоевременный ответ на обращение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также за воспрепятствование депутату в участии в заседаниях исполнительных органов государственной власти.

Составлять протоколы о таких нарушениях будет Контрольное управление администрации губернатора Санкт-Петербурга. Добавим, в настоящее время подобные штрафы действуют за неисполнение требований петербургских омбудсменов.

На федеральном уровне действуют санкции для чиновников, которые препятствуют деятельности депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.