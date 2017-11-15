Москва, 15 ноября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Перед новогодними праздниками Сбербанк России запускает акцию по снижению потребительских кредитов, сообщается на сайте банка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Сбербанк снижает ставки по займам от 250 тысяч рублей на 0,4−7,4 процентного пункта», — говорится в сообщении банка.

Ставки по кредитам на сумму от 250 тыс. до 500 тыс. рублей составляют 14,5−15,5%, от 500 тыс. рублей — 12,5−13,5%. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тыс. рублей ставка равна 12,5%.

Как пояснил управляющий директор дивизиона «занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, снижение ставки перед Новым годом связано с тем, что ближе к концу года у граждан наблюдается потребность в увеличении суммы кредита.

«Так, в ноябре-декабре интерес клиентов банка к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%», — уточнил Широков.

Добавим, стратегия Сбербанка на 2018−2020 годы предполагает увеличение чистой прибыли до 1 трлн рублей.

С начала 2017 года чистая прибыль Сбербанка составила 496 млрд рублей. В сентябре показатель составил 62,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройках. Ставки ипотеки на жилье в новостройке составили 7,4−10%, на вторичном рынке — 8,9−10%.

Справка ИА REGNUM :

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям.

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