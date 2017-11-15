Сбербанк России снижает ставки по потребительским кредитам
Москва, 15 ноября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Перед новогодними праздниками Сбербанк России запускает акцию по снижению потребительских кредитов, сообщается на сайте банка.
«Сбербанк снижает ставки по займам от 250 тысяч рублей на 0,4−7,4 процентного пункта», — говорится в сообщении банка.
Ставки по кредитам на сумму от 250 тыс. до 500 тыс. рублей составляют 14,5−15,5%, от 500 тыс. рублей — 12,5−13,5%. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тыс. рублей ставка равна 12,5%.
Как пояснил управляющий директор дивизиона «занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, снижение ставки перед Новым годом связано с тем, что ближе к концу года у граждан наблюдается потребность в увеличении суммы кредита.
«Так, в ноябре-декабре интерес клиентов банка к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%», — уточнил Широков.
Добавим, стратегия Сбербанка на 2018−2020 годы предполагает увеличение чистой прибыли до 1 трлн рублей.
С начала 2017 года чистая прибыль Сбербанка составила 496 млрд рублей. В сентябре показатель составил 62,4 млрд рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 августа 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир на вторичном рынке и в новостройках. Ставки ипотеки на жилье в новостройке составили 7,4−10%, на вторичном рынке — 8,9−10%.
Справка ИА REGNUM :
ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям.
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