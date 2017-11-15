Барнаул, 15 ноября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Если концепции восстановления Барнаульского сереброплавильного завода, которую представил накануне генеральный директор творческой мастерской «Классика», архитектор Александр Деринг, суждено будет воплотиться в жизнь, то комплекс исторических зданий, в народе получивший название «сердце Барнаула», станет одним из самых посещаемых туристических объектов столицы Алтайского края. Такой вывод можно сделать из озвученного в ходе обсуждения концепции на Общественном совете по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город».

Музей «Город» Барнаул начала IX века

Читайте также: И медведи по улицам бродят: чем и почём Барнаул завлекает туристов

По словам Александра Деринга, реновация предусматривает реставрацию уникальных исторических зданий с наделением их туристическими функциями.

«Необходимо создать информационный центр, музейную зону, мастерские ремесел. На территории завода планируют проводить концерты, ярмарки, выставки, традиционный Демидовский бал и другие мероприятия», пояснили в пресс-центре администрации Барнаула.

Напомним, Барнаульский сереброплавильный завод был основан в 1744 году. Это было самое большое сереброплавильное предприятие в империи. Ежегодно на нем выпускалось от 2 до 7 и даже 16 тонн драгоценной продукции. Реновации, начавшейся было в середине 2007 года, помешал экономический кризис, и «сердце Барнаула» досталось агрохолдингу «Изумрудная страна», задолжавшему банку 20 миллиардов рублей.

Пока решался вопрос с новым собственником, барнаульские активисты под руководством известного барнаульского архитектора Александра Деринга провели десятки субботников, очищая территорию комплекса зданий старинного сереброплавильного завода, который считается архитектурным сердцем города.

Читайте также: Главный исторический памятник Барнаула продали за 162,3 млн рублей

Представители новых собственников, в частности соучредитель компании «Мария-Ра» Евгений Ракшин, отметили, что покупку исторических зданий выгодной не назовешь.

«Территория сереброплавильного завода — это 7,5 га, на которой строить ничего невозможно, а значит, нельзя получить коммерческую выгоду. Но кадастровая оценка этой земли такова, что годовой налог составляет 6 млн рублей», — цитирует ИД «Алтапресс» слова бизнесмена. Вместе с тем глава администрации города Сергей Дугин отметил, что возведение торгового центра на территории Барнаульского сереброплавильного завода не планируется.

Туристско-рекреационный кластер «Барнаул — горнозаводской город» формируется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)». Цель масштабного проекта — на основе уникального историко-культурного наследия сформировать широко востребованный туристский продукт и тем самым привлечь дополнительный поток гостей в столицу региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нового собственника в лице компании «Матч» комплекс исторических зданий Барнаульского сереброплавильного завода обрёл в марте 2017 года. После нескольких безуспешных попыток продать имущество обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна», находившееся в залоге у «Россельхозбанка», цена лота была снижена с 259 млн рублей до 162,3 млн. То, что покупатель на такой, казалось бы, лакомый кусок земли в центре Барнаула долгое время не находился, объясняется тем, что покупка имеет существенные обременения: часть недвижимости относится к памятнику градостроительства и архитектуры федерального значения — Барнаульскому сереброплавильному заводу.