Киев, 15 ноября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Полной и тотальной деменцией политического класса Украины назвал отказ Верховной рады от термина «Великая Отечественная война» в пользу «Второй мировой войны» шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, прокомментировавший принятый накануне депутатами Рады законопроект.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По мнению политолога, своим решением Рада поставила окончательную точку в вопросе дальнейшего существования украинского государства:

«Можно сколько угодно обвинять в «агрессии Россию», говорить об ордах «конных подводных бурятов» в степях Украины — это все худшие образчики необандеровской пропаганды и информационной войны, поэтому с этим все понятно. Но отказываться от того прошлого, которое и дало жизнь нынешнему украинскому государству, дало Крым, дало Западную Украину — это полная и тотальная деменция политического класса Украины».

Аналитик подчеркивает, что практически каждый, кто сидел вчера в зале Рады и принимал такое решение, «имел своих предков, которые с оружием в руках и проливая кровь в битвах с европейским фашизмом отстаивали честь, независимость, свободу и достоинство нашей Великой Родины».

«Хотя, может, и наоборот — они стояли по другую линию фронта», — добавляет Баранчик.

«Все те, кто принимал вчера это решение, — это дети Тарасов Бульб, которые сегодня не могут им сказать то, что сказал их именитый предшественник — «Я тебя породил, я тебя и убью», ибо это было справедливо, как тогда, так и сейчас.

Предательство не проходит бесследно. Те «украинопетеки», которые вчера принимали такое решение, не обладают даже зачатками государственного мышления и не понимают, что расплата за него будет неизбежна. Крах украинского государства, отказывающегося от своего славного и героического советского прошлого, неизбежен», — уверен Юрий Баранчик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 14 ноября, Верховная рада Украины приняла законопроект о замене в законе о статусе ветеранов войны термина «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война». Термин «Вторая мировая война» заменяет сразу несколько терминов, в которых содержатся определения «Великая Отечественная». Этим же законом Рада предоставила статус участников боевых действий активистам евромайдана.

Также стоит напомнить, что аналогичные процессы по замене термина «Отечественная война» несколько лет назад начались и в официальной историографии Белоруссии относительно Отечественной войны 1812 года. Представители официального Минска подчеркнуто избегают термина «Отечественная война 1812 года», заменяя его на «война 1812 года» и «события 1812 года на белорусских землях».

Читайте также: Эксперт: «Для бандеровцев Вторая мировая война не может быть Отечественной»