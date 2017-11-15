Киев, 15 ноября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Из украинского банка «Кредит-Днепр» хакеры перевели $1 млн в Китай, сообщает 15 ноября УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Согласно сообщению, инцидент произошел в апреле 2016 года. Злоумышленники решили похитить $1 млн из украинского банка, для чего внедрили в информационную среду банка «Кредит-Днепр» вредоносное программное обеспечение.

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При помощи хакерских программ преступники смогли провести платежный документ на перевод $950,8 тыс. из банка «Кредит-Днепр» в китайский банк «Shanghai Pudong Development Bank» на счет фирмы «Far Sight International Ltd». После этого хакеры сняли все деньги через китайские банкоматы.

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Отмечается, что в хищении средств банка принимали участие граждане России, Украины, Армении и Азербайджана. Несмотря на то, что преступление было совершено весной 2016 года, руководители банка подали заявление в полицию только в июне 2017 года.

Напомним, банк «Кредит-Днепр» был основан в 1993 году и принадлежит компании «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», владельцем которой является украинский олигарх Виктор Пинчук.