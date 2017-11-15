Ярославль, 15 ноября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба приостановила аукцион на 14 миллионов рублей по установке детских городков на площади Юности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аттракцион «Тарзанка»

Мэрия Ярославля объявила аукцион на право установки двух детских городков на площади Юности за 14 миллионов рублей. Но региональное УФАС приостановило эту закупку после получения жалобы от ООО «Недра Сибири» из Бурятии. Поводом послужил содержащийся в контракте пункт, который гласит, что «приемка выполненных работ может осуществляться Заказчиком в составе приемочной комиссии в порядке и сроки, установленные пунктами 7.1. — 7.8. Контракта». Буряты считают, что «пункты данного раздела проекта контракта не содержат информацию о сроках оформления результатов такой приемки, т. е. сроков оформления Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат».

ООО «Недра Сибири» полагает, что это не позволяет участнику закупки однозначно определить окончательные сроки оформления документов о приемке результата выполненных работ. Ярославское УФАС будет разбирать эту жалобу 15 ноября.