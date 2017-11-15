Москва, 15 ноября, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Прежде чем анонсировать визит, необходимо наладить отношения, «в гости не принято ходить без подарка». Так шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о намеченном визите главы МИД этой страны Бориса Джонсона в Москву.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Политолог напоминает о ряде недружественных по отношению к России и ее лидеру Владимиру Путину действий и высказываний Терезы Мэй: отказ от предложенной российским президентом перезагрузки экономических отношений, осуждение политики России в отношении Крыма и Сирии, критику «военной интервенции Кремля в Сирию», а также грубые выпады в адрес Владимира Путина в связи со смертью Александра Литвиненко.

Есть, что «припомнить» и Борису Джонсону, отменившему уже согласованный с российским внешнеполитическим ведомством запланированный на апрель 2017 года визит в Москву, аргументируя этот жест резким обострением ситуации в Сирии и визитом в российскую столицу нового главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона.

«И вот теперь эти люди напрашиваются на визит в Москву. Как нам в этому относиться? Во-первых, несомненно, отношения надо поддерживать. Даже с таким запятнавшим себя в крови режимом, как британское самодержавие — геноцид в Бенгалии, геноцид в Северной Америке и так далее. Во-вторых, насколько я в курсе, в Москву до конца года серьезная очередь из лидеров различных регионов мира, в том числе Ближнего Востока. Может возникнуть просто техническая невозможность принять главу МИД Британии Джонсона в обозначенные Мэй сроки. К тому же — что Лондон может предложить Москве на Ближнем Востоке или в Восточной Европе? Вряд ли что-то серьезное.

В-третьих, Британия совершила в последние годы слишком много ошибок, чтобы можно было вот так просто сказать, что «мы завтра придем в гости». Сначала, естественно, чтобы визит проходил в теплой и доброжелательной обстановке, надо как-то создать необходимое настроение у хозяев, а потом уже уточнить об удобном времени визита. Что может Лондон предложить Москве для восстановления отношений — это вопрос интересный», — заключает Юрий Баранчик.

Напомним, Тереза Мэй анонсировала визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву, который должен состояться в скором времени, объяснив это необходимостью сотрудничать с Россией, если она будет «сильной, преуспевающей и играющей по правилам».

«Мы не хотим возврата к холодной войне, а также мы не хотим находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву», — заявила премьер-министр.

Читайте также: Пушков раскритиковал заявление Мэй о России