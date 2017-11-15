Москва, 15 ноября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В Москве перед новогодними праздниками магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя перед Новым годом, сообщается на портале мэра Москвы.

Nike_87 Бутылки. Дно

Выявлять места продажи некачественного алкоголя будут выявлять по жалобам горожан. Кроме того, пройдут рейды в магазинах, в которые ранее привлекались к ответственности за продажу контрафактного алкоголя.

Рейды будут проводить сотрудники полиции, специалисты столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и департамента торговли.

За прошлые годы больше всего нарушений при продаже алкогольной продукции выявлено в Восточном АО и в Троицком и Новомосковском АО (ТиНАО). Поэтому именно с этих административных округов начнутся проверки.

Затем рейды пройдут в других административных округах Москвы.

Если жители столицы обнаружили магазин, торгующий некачественным или нелегальным алкоголем, они могут обратиться в полицию и управление Роспотребнадзора.

Кроме того, проверить, есть ли у магазина лицензия на продажу алкоголя, можно на портале открытых данных.

Читайте также: ФАС проверит сообщения о повышении цен на шампанское к Новому году

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начнет проверку сообщений о вероятности увеличения цен на шампанское перед новогодними праздниками. Ранее некоторые СМИ сообщали, что цены на праздничные шипучие напитки к концу декабря вырастут на 10−15%.

Напомним, летом 2017 года была увеличена ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам. За незаконную реализацию слабоалкогольной продукции (например, пиво) сумма штрафа составляет 30−50 тыс. рублей. За нелегальную продажу крепкого алкоголя штраф 100−200 тыс. рублей.

Читайте: Цена на шампанское к Новому году вырастет на 10−15%

А также: Производителей коньяка и шампанского проверят в России