Вашингтон, 15 ноября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Голливудский актер Джонни Депп снялся в музыкальном клипе рок-певца Брайана Хью Уорнера, более известного как Мэрилин Мэнсон. Ролик опубликован на канале Мэнсона в YouTube.

В эротическом клипе 54-летний Депп играет вуайериста, который сначала наблюдает за раздевающимися девушками, а после оказывается с ними в одном помещении. В финале ролика обнаженный до пояса актер разрывает на девушках нижнее белье и сливается с ними в объятиях.

Сам Мэнсон также появляется в ролике. Видео к песне Kill4Me просмотрели более 650 тыс. пользователей.

Эпатажный певец не первый раз приглашает Деппа в свои проекты. Так, в октябре вышел клип к песне Say10, в котором звезда «Пиратов Карибского моря» восседал на белом троне вместе с обнаженными красавицами.

В сентябре Мэнсон выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live. Главными персонажами в нем были откровенно одетые монахини, вооруженные автоматами. По сюжету женщины ворвались в дом и глумились над живущими там людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Джонни Депп пошутил про президента США Дональда Трампа, выступая на рок-фестивале Гластонберри. Актер намекнул на убийство главы государства, чем вызвал возмущение Белого дома. Впоследствии Депп принес извинения за свои реплики, пояснив, что не хотел кого-либо обидеть.

