Киев, 15 ноября, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Серьезное повышение цен на коммунальные услуги произошло на Украине за последние четыре года, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передает 14 ноября украинский телеканал NewsOne.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, с 2013 года цены на многие коммунальные услуги — электроэнергию, газ и другие — резко подскочили в связи с экономическим кризисом на Украине. Так, если в 2013 году цена на газ составляла около 670 гривен (1,5 тыс. рублей), то в 2017 году газ стоит 6,8 тыс. гривен (15,29 тыс. рублей), то есть цена увеличилась более чем в 10 раз.

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Такая же ситуация обстоит с электроэнергией. Если раньше для тех, кто потребляет до 150 кВт в месяц, цена на электроэнергию составляла 0,2 гривны (0,45 рубля), то на данный момент для тех, кто потребляет в месяц менее 100 кВт, цена на электроэнергию составляет 0,9 гривны (2,02 рублей). Таким образом, стоимость электроэнергии увеличилась примерно в пять раз.

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Также Шуфрич отметил, что за четыре года при резком росте цен на коммунальные услуги реальная зарплата граждан серьезно не увеличилась.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого в стране начался системный кризис. Так, Киев отказался от импорта российского газа напрямую и вынужден теперь покупать тот же российский газ, но только реверсом через Польшу по завышенной цене.