Чебоксары, 15 ноября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Чебоксары. По ходатайству следователя судом продлен срок ее содержания под домашним арестом по 17 февраля 2018 года, свою вину она по-прежнему не признаёт, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Ранее на основании материалов прокуратуры и УФСБ было возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений — в частности, экс-главу Чебоксар подозревают в присвоении, злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовные дела в настоящее время соединены в одно производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инкриминируемые деяния совершены, как полагает следствие, в период замещения подозреваемой должности генерального директора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед».

"Следователями проведено 19 обысков, а также ряд выемок, изъяты интересующие следствие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности страховой компании и другой фирмы, фигурирующей в материалах уголовного дела. Допрошено более 70 свидетелей, а также представитель потерпевшего», — сказал Олег Дмитриев, отметив, что в настоящее время назначены судебные оценочные, почерковедческая, криминалистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

В ходе следствия будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, а также приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

«В этих целях по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства в размере свыше 40 тысяч рублей, три квартиры, расположенные в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка, находящихся в Чебоксарах и Новочебоксарске. Материалы уголовного дела на данный момент составляют 17 томов», — отметил старший помощник руководителя регионального СУСК.

Напомним, ранее подозреваемая от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции России, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

«Свою вину она не признала. До настоящего времени желания дать какие-либо показания по уголовному делу она не изъявила», — сообщил Олег Дмитриев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что подозреваемая, возглавляя страховую компанию «Чувашия-Мед» (компания со стопроцентной долей участия в её уставном капитале муниципального образования), передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, учредителем и директором которой является её муж, часть нежилого помещения за 80 тыс. рублей при его рыночной стоимости не менее 132 тыс. рублей. Согласно материалам дела, подозреваемая также от имени возглавляемой организации продала матери одной из сотрудниц земельный участок «по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей».

Напомним, в настоящее время должность главы Чебоксар занимает Евгений Кадышев. Предыдущая глава города Ирина Клементьева 19 июля досрочно попросилась в отставку, 20 июля депутаты горсобрания проголосовали за это решение единогласно.