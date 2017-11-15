Париж, 15 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Компания Renault представила публике обновленную версию кроссовера Duster, новая машина от французского брэнда несколько отличается от своего собрата, выпускаемого под румынской маркой Dacia, об этом 14 ноября сообщил автомобильный портал NJCar.

Renault Duster

Как отмечают эксперты, версия кроссовера от Renault получит видоизмененную решетку радиатора с увеличенным логотипом компании, оптика машины также претерпела изменения.

Сообщается, что граждане ЕС уже могут разместить заказ на новый автомобиль Renault, самая дешевая модель Duster 2018 обойдется им в сумму € 11 990 (814 тыс. рублей).

Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составит € 20 650 (1 млн 405 тыс. рублей). Автомобиль предлагается покупателям в полноприводном или переднеприводном варианте.

На Renault Duster может быть установлен атмосферный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 115 л.с., турбированный 1,2-литровый мотор мощностью 125 л.с. или турбированный дизельный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 90 л.с., либо 110 л.с.

Напомним, компании Renault и Dacia представили новую версию Duster в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Согласно утверждениям дизайнера компании Лоренс Ван Ден Акера, машина получила полностью обновленный дизайн, изменениям подверглись все элементы кузова.