Москва, 15 ноября, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В России установлены новые требования к осветительным устройствам и электрическим лампам в цепях переменного тока. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Nastol.com.ua Лампы

Отмечается, что требования актуализированы в соответствии с современным уровнем развития осветительных технологий.

Цель новых требований энергетической эффективности — снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

Предусматривается, что применение новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам будет осуществляться в два этапа (первый этап — с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй этап — с 1 января 2020 года):

Принятые правительством РФ решения позволят повысить качество освещения в различных сферах, снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

«Ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт⋅ч, или приблизительно 12% от общего энергопотребления. При этом потенциал энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт⋅ч/год». — говорится в пояснительной записке.

Напомним, действовавшие до настоящего времени требования к осветительным устройствам и электрическим лампам были утверждены постановлением правительства от 20 июля 2011 года.

Они уже не соответствуют современному уровню развития осветительных технологий по многим параметрам.

Читайте также: Новак: В 2017 году потребление электроэнергии в России выросло на 1,7%

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия за пять лет поднялась на 173 позиции в рейтинге Всемирного банка по параметру «подключение к системе электроснабжения» — с 183 места на 10.

По данным Минэнерго, за последние пять лет общее потребление электроэнергии в России увеличилось на 3,2%.

Читайте также: Путин: Россия поднялась на 173 позиции в рейтинге подключения потребителей