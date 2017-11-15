Москва, 15 ноября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В России начал действовать регламент Таможенного союза на табачную продукцию, пересматривающий правила оформления пачек сигарет, 15 ноября истек период внедрения технического регламента, вступившего в силу 15 мая 2016 года.

(сс) CWitte Пачка сигарет

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Изображения человеческих органов, пострадавших от заболеваний, связанных с курением табака, производители сигарет теперь обязаны размещать на обеих сторонах упаковки, причем размер устрашающих изображений не должен занимать менее половины площади пачки.

Кроме того, запрещено использовать на пачках надписи, создающие у покупателя иллюзии о низком вреде конкретных сигарет: «низкое содержание смол», «легкие» и т. п.

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Также регламент запрещает оформлять табачную продукцию изображениями приятных на вкус продуктов питания, таких, как фрукты. Вдобавок, нельзя помещать в пачки рекламные вкладыши, стимулирующие спрос.

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Напомним, 2 ноября представители табачной промышленности обратились в правительство РФ с обращением, в котором они заявили, что не поддерживают требования Минздрава о раскрытии состава табачной продукции, о концепции «простой пачки сигарет», и о экологическом налоге на курильщиков.