Санкт-Петербург, 15 ноября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Команды России и Испании по футболу провели товарищеский матч, который завершился ничьей, со счетом 3:3. Встреча прошла 14 ноября на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки сборной России Алексей Миранчук; Далер Кузяев и сборной Испании Серхио Бускетс

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики на товарищеском матче по футболу между сборными командами России и Испании

В игре отличились испанский защитник Хорди Альба, который открыл счет на 9-й минуте, затем на 35-й минуте второй гол в ворота российской сборной забил защитник испанцев Серхио Рамос.

Сборная России отыгралась уже к 51-й минуте: сначала нападающий Федор Смолов забил мяч в ворота испанцев, а спустя десять минут Алексей Миранчук сравнял счет.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки сборной России радуются забитому голу

Третий гол, забитый Рамосом на 53-й минуте, удалось отыграть на 70-й минуте — Смолов забил с пенальти еще один мяч в ворота испанцев.

Таким образом, Смолов оформил дубль за национальную сборную впервые в своей карьере.

Отметим, к завершению матча вратарь сборной России Андрей Лунев покинул поле на носилках, так как получил травму. Ввиду того, что замен у команды не осталось, на место вратаря встал полузащитник Денис Глушаков. Он был голкипером в течение минуты в добавленное время.

Читайте также: Сборная России уступила Аргентине в товарищеском матче

Таким образом, сборная Испании была квалифицирована на чемпионат мира, она заняла первое место в группе G европейской зоны и начнет выступление в мировом первенстве во второй корзине.

Сборная России, как хозяйка турнира 2018, начнет выступление в первой корзине, поэтому может попасть в одну группу с испанцами.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.