Воронеж, 15 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Первые пассажирские поезда «РЖД» пройдут 15 ноября в обход Украины по участку «Журавка-Миллерово», на котором осуществлялось движение грузовых составов, ранее сообщала пресс-служба юго-восточной железной дороги (ЮВЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM В обход

К строительству линии, которая огибает территорию Украины на 137 километров, начали строить сразу после ухудшения отношений между двумя государствами в 2014 году. Строительство участка было завершено в августе 2017 года, а начать движение поездов планировали к осени.

Ранее директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал, что пассажирские поезда на участке запустят поэтапно: сначала те, что не имеют промежуточных остановок на старой линии, а по мере готовности — «целиком и полностью». Планировалось, что полный переход на обходной путь будет осуществлен в 2018 году.

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Отмечалось также, что будет изменено движение поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в южном направлении.

«Из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении», — сообщала пресс-служба ЮВЖД 3 октября.

Напомним, строительство участка «Журавка—Миллерово» протяженностью 137,5 км было закончено 11 августа. Его расположили на удалении от границы с Украиной ввиду того, что оттуда может исходить угроза в связи с нестабильной политической ситуацией в стране.