Казань, 15 ноября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Имущество обанкроченной строительной компании «ФОН-Ривьера», чей руководитель и учредитель является фигурантом уголовного дела по обманутым дольщикам из Казани, пересчитали. В списке оказались три многоквартирных жилых недостроя на улице Павлюхина в Казани. Инвентаризация имущества проходит в рамках конкурсного производства, которое продлится до конца февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

На балансе банкрота — первая очередь жилого комплекса с объектами соцкультбыта и автостоянкой на улице Павлюхина, уч. 112. Готовность объекта 87%, в его составе 180-квартирный дом на две секции разной этажности. Кроме того, ООО является собственником недостроенных домов №3 и № 4 по тому же адресу — готовностью 25% и 15% соответственно.

А также компании принадлежит право аренды земельного участка площадью 1 092 кв. м. на улице Роторная, 1, в Казани. Срок аренды заканчивается 4 мая 2019 года. По данным публичной кадастровой карты, участок с кадастровой стоимостью свыше 5,464 млн рублей предназначен для строительства здания с нежилыми помещениями.

Напомним, фактически ООО «ФОН-Ривьера» является частью корпорации «ФОН», созданной в 1995 году в Казани, и чей руководитель Анатолий Ливада на сегодня находится в СИЗО. Следственные органы считают, что он совместно с группой лиц, включая руководителя ООО «ФОН-Ривьера», сговорились и похитили у 3,2 тыс. дольщиков свыше 2 млрд рублей. Деньги передавались за квартиры, строящиеся в Казани и Набережных Челнах.

Расследование дела продолжается, а компании, где учредителем, соучредителем выступает Ливада или аффилированные с ним лица, постепенно переходят в статус банкротов.

Ранее находящийся под временным управлением для недопущения банкротства казанский «Тимер банк» пытался признать банкротами самого Ливаду и директора, учредителя ООО «Фон-Ривьера» Диану Ахметзянову. Арбитражный суд РТ 1 ноября 2017 года отклонил эти требования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «ФОН-Ривьера» учреждено в конце марта 2005 года Дианой Ахметзяновой. Уставной капитал компании составляет более 17 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Банкротом ООО признали 16 марта 2017 года и ввели внешнее управление на полгода. В конце августа 2017 года компания перешла на следующую стадию банкротной процедуры — конкурсное производство, которое продлится шесть месяцев. Конкурсный управляющий — Ильфар Сабиров.

Примечательно, именно ООО «ФОН-Ривьера» является основным кредитором ливадовского ЗАО «ФОН», которое также находится на последней стадии процедуры несостоятельности. ООО вошло в реестр кредиторов ЗАО с претензиями на сумму свыше 1,075 млрд рублей.

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Отметим, на империю Ливады приходится 57% всех «обманутых дольщиков» Татарии — 3,2 из 5,67 тыс. человек.