Ленинградская область, 15 ноября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с Испанией, поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о своем состоянии.

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«Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — приводит слова Лунева официальная страница сборной России в Twitter.

Вратарь получил травму на 88 минуте матча после столкновения с испанским нападающим Родриго Мореной, который попал коленом в голову российскому игроку. Игрока сборной России увезли с поля на электрокаре. Его место занял полузащитник Денис Глушаков.

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Позже Луневу сделали компьютерную томографию и поставили диагноз «сотрясение головного мозга» и «скальпированная рана лобной области».

Как сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч Россия — Испания состоялся 14 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3−3.

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