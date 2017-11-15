Благовещенск, 15 ноября, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Прямой поезд из Благовещенска (Амурская область) во Владивосток (Приморский край) будет курсировать в летне-осенний период 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Амурской области.

Neu-Zwei Поезд

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Без пересадок можно будет совершить маршрут из Благовещенска во Владивосток, начиная с 13 июня 2018 года. Прямой поезд будет курсировать вплоть до 13 октября.

Отметим, что впервые беспересадочный вагон начал ходить по маршруту Благовещенск-Владивосток летом 2017 года. Начиная с 15 июня и по 13 октября, прямым рейсом воспользовались свыше 5 тыс. пассажиров.