Пока Россия копит вопросы, Украина вытравливает всё русское: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Рука помощи: Россия и дальше будет оказывать финансовую поддержку Южной Осетии;
- Несмотря на разногласия: США и Россия продолжат переговоры о размещении миссии ООН в Донбассе;
- Долгое ожидание: Москва ждёт ответов от Вашингтона по ситуации в Сирии;
- В самой нижней точке: Медведев заявил, что отношения между РФ и США деградируют;
- О «русской угрозе»: МИД РФ отреагировал на заявления Мэй;
- Вытравить всё русское: на Украине отказались от «Великой Отечественной войны».