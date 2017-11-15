Пекин, 15 ноября, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 136 базисных пунктов по сравнению с предыдущим днем, сообщает 15 ноября агентство «Синьхуа».

Китайские юани

Согласно информации Китайской валютной торговой системы, курс юаня на 15 ноября составил 6,6263 за доллар США. Укрепление последовало за ослаблением 14 ноября, когда курс юаня достиг 6,6399 за доллар.

ЦБ КНР неоднократно заявлял, что колебания курса национальной валюты объясняются финансовой активностью третьих стран на международных финансовых рыках. Летом 2017 года это привело к резкому взлету курса китайской валюты до исторических максимумов последнего времени.

Как полагают эксперты, к концу 2017 года курс юаня сохранится на уровне 6,6−6,7 юаня за доллар США. Однако, памятны события конца 2016 года, когда Китай резко деноминировал свою валюту на более чем 600 базисных пунктов.

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