Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Мировой финансовый кризис привел к резкому росту протекционизма в мировой экономике — исследователи зафиксировали не менее 7000 «протекционистских мер» в законодательстве 60 крупнейших экономик мира, передает Reuters.

ИА REGNUM ЕС

Исследование, проведенное специалистами Всемирного банка и фондов Heritage и Global Trade Alert, показало, что торговые ограничения «стоят миру» около $400 млрд.

Больше всего «протекционистских мер» в законодательстве США, однако тенденция на усиление протекционизма в экономике является общей для большинства крупных экономик.

«В настоящее время все заголовки (о протекционистских мерах в экономике — прим. ИА REGNUM ) получает Дональд Трамп, но на самом деле все это делают», — отметил Дэвид Лоу, один из авторов исследования.

Так, более 1000 «протекционистских законов» исследователи обнаружили в законодательстве США и Евросоюза. На третьем месте по протекционизму находится Индия с 400 «протекционистскими мерами». Далее — Аргентина, Россия и Япония с числом «протекционистских законов» от 275 до 365.

При этом с каждым годом «протекционистских мер» становится все больше. Из относительно крупных экономик только Бразилия, Саудовская Аравия и Тунис за последние годы «либерализовали» свое экономическое законодательство.