Санкт-Петербург, 15 ноября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Диагноз «сотрясение головного мозга» и «скальпированная рана лобной области» поставлен травмированному во время матча со сборной Испании вратарю российской сборной Андрею Луневу, сообщили в пресс-службе сборной России.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

«Андрею Луневу сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны, — сообщили в пресс-службе. — Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице».

Напомним, встреча сборной России и сборной Испании закончилась ничьей: счет 3:3. Во время матча Лунев получил травму.

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Комментируя ситуацию на поле, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что итальянский судья Джанлука Рокки сделал свою работу некачественно.

«Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?» — сказал Мутко, комментируя травму Лунева.