Москва, 15 ноября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Продажа акций на сумму $700 млн планируется компанией Lavreno Limited, принадлежащей Сергею Галицкому, основателю «Магнита», сообщает в пресс-службе ритейлинговой компании.

W2020 Гипермаркет «Магнит» в Армавире

«ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, сообщает, что его акционер Lavreno Limited инициировал процедуру предложения принадлежащих ему обыкновенных акций компании стоимостью около 700 миллионов долларов США в форме обыкновенных акций, номинированных в российских рублях», — сообщили в пресс-службе.

Следующим шагом станет размещение допэмиссии акций «Магнита» по открытой подписке при участии Laverno. Вырученные средства будут направлены в том числе на расширение торговой сети.