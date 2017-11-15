Лондон, 15 ноября, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Согласно заявлению правительственного Национального центра кибербезопасности Великобритании, «российские хакеры» в течение 2016 года совершили атаки на британские медиа, телекоммуникации и объекты энергетики, передает Reuters.

Кибератака

«Я могу подтвердить, что вмешательство России, зафиксированное Национальным центром кибербезопасности в прошлом году, включало нападения на британские СМИ, телекоммуникации и сектор энергетики», — заявил исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин.

Мартин также сообщил журналистам, что подробные результаты расследования «кибератак России» будут представлены в докладе, оглашение которого запланировано на 15 ноября.

Напомним, днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала «очень простое сообщение для России»: «Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся».

МИД России уже назвал заявления Мэй о «русской угрозе» безответственными и безосновательными.

Читайте также:

Тереза Мэй — России: «Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся»

«Великобритания продолжит защищать Европу» — Тереза Мэй о «русской угрозе»

МИД РФ: Заявления Мэй о «русской угрозе» безответственны и безосновательны