Джуба, 15 ноября, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Президент Южного Судана Сальва Киир распорядился снять все ограничения на поставку гуманитарной помощи в лагеря беженцев в стране после критики со стороны ООН, передает Reuters.

UK Department for International Development Беженцы в Южном Судане

Согласно приказу президента частично признанной африканской республики, «все уровни власти должны помогать группам помощи», а чиновники, уличенные в блокировании гуманитарной помощи, «будут привлечены к ответственности».

Сообщается, что президент Киир уже удостоился похвалы со стороны постоянного представителя США в ООН Никки Хейли.

«Это хороший знак, но мы должны увидеть е только слова президента Киира, но и действия», — заявила Хейли, комментруя приказ президента Южного Судана.

Напомним, президент Южного Судана Сальва Киир был обвинен в том, что его режим «морит голодом» беженцев в стране с подачи постпреда США Никки Хейли, которая находилась с визитом в африканской стране в конце октября.

Хейли, которая инспектировала в Южном Судане ситуацию с соблюдением прав человека, заявляла о чудовищных преступлениях режима Киира, что не помешало ей провести «конструктивные» переговоры с президентом республики.

В результате постпред США была неправильно понята самими беженцами — в одном из лагерей вынужденных переселенцев на Хейли было совершено нападение, постпреда США пришлось эвакуировать.

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