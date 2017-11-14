Вашингтон, 15 ноября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Доказательства использования программного обеспечения «Лаборатории Касперского» ко взломам компьютерных систем в США американские власти не нашли, сообщила в ходе слушаний комитета Палаты Представителей Джанетт Манфра, представитель министерства внутренней безопасности (МВБ США).

Michael Movchin Эмблема «Лаборатории Касперского»

«В данный момент у нас нет доказательств — убедительных доказательств — того, что сети были взломаны, — сказала Манфра. — Необходимо провести тщательный анализ, чтобы убедиться, что мы видим картину целиком».

Напомним, Запад на протяжении нескольких месяцев транслирует идею о том, что российская компания «Лаборатории Касперского» связана со спецслужбами и по этой причине опасна для США и других стран, использующих ее продукцию.

23 октября стало известно, что компания предоставит исходный код своих продуктов для анализа независимым экспертам.

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13 ноября в МВБ завили о необходимости запретить в трехмесячный срок программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Якобы это поможет снизить риск кибервмешательств, поскольку продукция российской компании опасна из-за «связей» сотрудников организации с российскими спецслужбами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Манфра заявила, что МВБ приветствует решение «Лаборатория Касперского» раскрыть исходный код своих продуктов для независимого анализа. Между тем этого все равно не достаточно.