* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 15 ноября, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США напрямую помогает группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и терроризм

«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России г. Абу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавляемой США «международной коалицией», — сообщили в пресс-службе.

В российском оборонном ведомстве отметили, что террористы пытаются спастись от ВКС РФ и сирийской авиации, перемещаясь к переходу Вади-эс-Сабха (на границе с Ираком) многокилометровыми колоннами. Эти колонны можно было бы уничтожить совместными ударами, для чего российская сторона дважды обращалась к командованию коалиции.

«Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ссылаясь на то, что, по их данным, боевики «добровольно сдаются им в плен» и теперь подпадают под положения Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», — сообщили в Минобороны.

Российское ведомство подчеркивает, что американское командование так и не дало ответ на вопрос, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением террористы проводят перегруппировку в подконтрольной коалиции зоне.

«Более того, для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-под ударов правительственных войск, авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России», — отметили в Минобороны РФ.

Так, авиация коалиции входила в воздушное пространство над зоной вокруг Абу-Кемаля и создавала помехи работе ВКС РФ. И это при том, что в этой зоне запрещены полеты самолетов коалиции, что согласовано с Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд (Катар).

В Минобороны считают, что таким образом коалиция продемонстрировала незаинтересованность США бороться с терроризмом. По-видимому, наступление войск Дамаска в Абу-Кемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству «проамериканских» органов власти для контроля над территориями на восточном берегу Евфрата.

Очевидно, предполагалось, что «контролировать» Абу-Кемаль будут боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «перекрасившиеся» в цвета Сирийских демократических сил (СДС).

«Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября сирийское министерство обороны заявило об окончательном освобождении Абу-Кемаля от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе освобождения Абу-Кемаля дальние бомбардировщики ВКС РФ Ту-22 и подлодки ВМФ России несколько дней наносили массированные ракетно-бомбовые удары по укрепрайонам и другим объектам боевиков в этом районе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы очень много вопросов к США по поводу реальных американских целей в Сирии. По его словам, инцидент в Абу-Кемале — не единственный случай, когда США щадят террористов.

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