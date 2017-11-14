Чилапа, Мексика, 15 ноября, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Власти мексиканского штата Герреро обещают открыть школы, закрытых из-за криминальных разборок между наркокартелями в городе Чилапа, передает Associated Press.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Мексиканские бандиты

Согласно сообщению полиции штата, в наиболее опасных районах «опиумного центра» страны введено усиленное патрулирование улиц, ряд учебных заведений взяты под охрану.

Ранее учителя примерно 100 школ города Чилапа отказались проводить занятия из-за уличных разборок наркокартелей — ходить в школы и даже просто выходить на улицы в течение нескольких дней было смертельно опасно.

Напомним, мексиканский штат Герреро является одним из главных центров по выращиванию опиумного мака в Мексике. Криминальные разборки в штате происходят регулярно.

По официальным данным, с января по сентябрь 2017 года в регионе было зарегистрировано 1720 убийств.

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