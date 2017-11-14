Москва, 15 ноября, 2017, 00:58 — ИА Регнум. В самом начале следующей недели (20 ноября) запланированы визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван и Баку. Об этом российский министр сообщил в ходе совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел, региональной интеграции и внешней торговли Республики Маврикий сегодня, 14 ноября.

mid.ru Сергей Лавров

«Мы об этом еще не объявляли, но никакого секрета здесь нет. В самом начале следующей недели запланированы мои визиты в Ереван и Баку. Они приурочены к 25-летию дипломатических отношений между Россией и соответственно Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Повестка дня будет включать двусторонние отношения с каждой из этих стран. Они у нас насыщенные и богатые. Будем говорить о региональной и международной проблематике, в том числе постараемся понять, где мы находимся в рамках усилий по карабахскому урегулированию после недавней встречи президентов Армении и Азербайджана», — цитирует Лаврова сайт внешнеполитического ведомства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября, находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 16 ноября встречу в аналогичном формате в Москве проведет также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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Завтра, 15 ноября, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом в Москву отправится также президент Армении Серж Саргсян. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Серж Саргсян обсудит с Владимиром Путиным повестку армяно-российских отношений и вопросы относительно дальнейшего укрепления и развития двусторонних связей.

«Президенты обсудят также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и актуальные региональные проблемы», — говорится в сообщении.